"Het ideale opstapje" van Remco Evenepoel in de UAE Tour: "Er zit nog marge op zijn curve"

Remco Evenepoel wilde de slotrit winnen, maar Adam Yates was te sterk. Een kleine domper?

Ze zouden iets proberen en achteraf zei Yates dat het de bedoeling was om het eindklassement nog te winnen, maar ze wisten dat Remco Evenepoel zwaar door het ijs moest zakken en dat is niet gebeurd.

Tegenover de Ronde van San Juan heeft Remco Evenepoel een stap voorwaarts gezet.

Hij gaf zelf aan dat hij nu beter is dan in Argentinië. Hij kon dieper gaan en kon dus meedoen voor eindwinst. In San Juan was dat niet mogelijk tegen die Colombianen die al op hoogte hadden getraind.

Yates had dat ook gedaan de voorbije weken, want hij wilde hier scoren. Hij was iets competitiever, maar er is geen vuiltje aan de lucht.

Dat betekent dat er dus nog marge op de prestatiecurve van Evenepoel zit en die zal hij nu uitbouwen op hoogtestage op de Teide op Tenerife.

Ik denk dat dit het ideale opstapje was. Hij rijdt straks de Ronde van Catalonië (20-26 maart). Ook daar zal hij willen winnen: waar hij start, wil hij zegevieren.

Hij zit perfect op schema om te schitteren in de Giro.