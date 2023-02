Evenepoel is tevreden na eindtriomf in UAE Tour: "Lig misschien zelfs wat voor op schema"

"Het was heel erg warm op die steile slotklim", vertelde Remco Evenepoel na de rit. "Adam (Yates, red.) vertelde me nadien ook dat hij heel diep is moeten gaan."

"Ik heb misschien wat te veel initiatief genomen, maar ik loste daardoor wel mijn rivalen voor de eindzege. Yates stond pas op één minuut en 30 seconden."

"Ik had natuurlijk nog wel een versnelling van hem verwacht, maar niet dat die zo vroeg ging komen. Ik moest dus sneller dan verwacht alles uit de kast halen."

"Het is vrij ongezien dat er op deze beklimming al zo vroeg wordt aangevallen. Na 3 kilometer klimmen waren we nog maar met drie. Yates vertelde me daarnet in de kleedkamer dat ze nog vol voor het klassement wouden gaan, dus dat verklaart veel."

"Ik denk trouwens dat hij zich ook wat had overpaced, want ik kwam nog wat terug. Dat stukje afdaling kwam net op tijd voor hem, denk ik. Uiteindelijk verlies ik maar 10 seconden en is ons hoofddoel behaald: de rode trui."