Mark Cavendish neemt alle twijfel weg: "Zondag wordt mijn allerlaatste profkoers"

Iedereen ging ervan uit dat het Singapore Criterium de laatste dans zou worden voor Mark Cavendish, 39 jaar ondertussen. Zeker nadat hij zijn ultieme doel - met 35 ritzeges in de Tour Eddy Merckx (34) aflossen als recordhouder - afgelopen zomer verwezenlijkt had.



Maar met de wispelturige Brit weet je nooit. Zijn pensioen hing de voorbije jaren al vaker in de lucht - herinner je je nog de tranen na Gent-Wevelgem in 2020. "Dit is misschien wel de laatste koers uit mijn carrière."



Waarna Patrick Lefevere hem evenwel opving en Cav in 2021 een sprookje schreef in de Tour met 4 ritzeges. Zo kwam hij aan 34 stuks.



Cavendish droomde nu nog maar van 1 ding. Hij mocht in 2022 met Quick Step evenwel niet naar de Tour, Astana wilde hem in zijn jacht op de heilige graal helpen.



Hij zou in 2023 een laatste Tour rijden in zijn laatste seizoen, maar een val en gebroken sleutelbeen in de Ronde van Frankrijk zorgden voor een extra jaar. Mét dus de ultieme bekroning op 3 juli in Saint-Vulbas.



Sinds de Tour reed hij geen koers meer. Vorige week was hij de special guest op de voorstelling van de Tour van 2025, die in Rijsel start met een sprintersrit. Of hij nog terugkeert als renner in de Tour, was de vraag? "We zullen zien", klonk het.



Maar dat zal dus niet meer gebeuren.