Mark Cavendish zwaait zondag af in Singapore. Of brengt Rijsel hem toch nog op andere gedachten?

do 7 november 2024 11:14

Is het dan toch zover? Wuift Tour-recordhouder Mark Cavendish de wielersport zondag uit op een ASO-criterium in Singapore? Het heeft er alle schijn van, al duiken er zowaar weer believers op dat Cavendish nog altijd niet begonnen is aan zijn last dance.

Smokkel de termen "afscheid" en "pensioen" in een gesprek met Mark Cavendish en de ogen van de Brit lijken vuur te spuwen. Of eerder mist? Cav werd de voorbije jaren al meermaals afgeschreven, maar bleef in 2023 en 2024 jagen op die ene mijlpaal die hij nog wilde bereiken. Astana Qazaqstan zag wel brood in zo'n stuntscenario en op 3 juli vielen in Saint Vulbas alle puzzelstukjes in elkaar. Wie gedacht had dat Cavendish daags nadien niet meer zou opstappen en zou beginnen aan zijn tweede leven, kwam bedrogen uit. De Britse recordhouder - goed voor 35 ritzeges in de Tour - sleepte zich tot in Nice en kwam op de Place Masséna niet verder dan een voorzichtige "waarschijnlijk wel, ja" op de vraag of dat zijn laatste koers was geweest.

Cavendish reed sinds die 21e juli inderdaad geen koers meer, maar een echte afscheidsboodschap heeft hij nog altijd niet over zijn lippen gekregen. Meer nog, Cav was vorige week zelfs eregast tijdens de voorstelling van de volgende Tour de France. En zoals wel vaker bleef hij mysterieus over zijn toekomst. "Of ik nog terugkeer als renner in de Tour? We zullen zien", stamelde Cav. Het deed zijn fans van het eerste uur zelfs dagdromen. Inspireert de eerste rit van de Tour in 2025 Cav dan toch nog tot een uitsmijter? In Rijsel wacht de eerste gele trui normaliter op een sprinter.

Mark Cavendish vorige dinsdag in Parijs.

Vino says no

Mocht Cavendish daadwerkelijk van geen ophouden weten, is het nog maar de vraag of Astana weer een vangnet biedt. Aleksander Vinokoerov was destijds poeslief voor de Brit, maar heeft de deur nu al dichtgeslagen. Met het record is het doel van hun publiciteitsstunt bereikt en Vino heeft andere katjes te geselen: hij vecht met Astana om te overleven in de WorldTour. Een rol als ambassadeur is niet uitgesloten, maar voorlopig gaat iedereen uit van een laatste acte de présence in Singapore. Tenzij hij volgende zomer toch weer als een duiveltje uit een doosje opduikt?