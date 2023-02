"Het ging wel lekker": Leandro Trossard is smaakmaker bij Arsenal

Zijn klasseflits in het eerste bedrijf werd nog afgekeurd, maar Leandro Trossard was meteen na de pauze de foerier voor de 0-1 van Arsenal bij Leicester City.

"Het is altijd vervelend als je een hele mooie goal maakt en als die afgekeurd wordt", lachte Trossard bij rechtenhouder PlaySports.

"Maar het was goed van de boys dat we doorduwden en kansen afdwongen. Dit was een deugddoende zege."

Trossard opereerde niet zoals gewoonlijk vanaf de flank, maar had een vrije rol in het centrum.

"Dat heb ik bij Brighton ook gedaan. Ik voelde me goed, kwam tussen de lijnen en kwam veel aan de bal. Het ging wel lekker."

Trossard groeit elke week een beetje meer. "Ik zou graag altijd willen spelen en ons programma is druk."

"Er zal nog wel geroteerd worden. Het is goed dat ik mezelf weer heb kunnen tonen."