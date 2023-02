Nieuwe spion in het peloton: "Indrukwekkende Tratnik op Teide, Campenaerts met korreltje zout nemen"

Een nieuw voorjaar betekent deze keer een nieuwe spion. Een anonieme profrenner hield zijn ogen de voorbije weken open in het peloton. Wie is zijn topfavoriet voor de Omloop? En van wie hoeven we niets te verwachten in de klassiekers? Lees het in zijn eerste bijdrage.

De voorbereidingskoersen waren een mooi voorspel, maar de winnaar van de Omloop stoomde zich de voorbije weken klaar op de Teide. Alle voorjaarsrenners van Jumbo-Visma sliepen op de fameuze berg. En ik heb horen waaien dat nieuwkomer Jan Tratnik als een machine tekeerging. Iedereen van de ploeg schrok zich een hoedje toen de Sloveen op kop sleurde. Tratnik maakte vorig jaar al indruk bij Bahrain. Schrijf hem maar op voor een nog prominentere rol in de klassiekers. Heel Jumbo-Visma zal dit weekend trouwens impressionant zijn. Met kandidaat-winnaars zoals Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Dylan van Baarle wordt het wel een koers in de koers. Wie als eerste weg is, wordt beschermd. Het zou me niet verbazen dat Tiesj Benoot dan morgen de grote man wordt. Hij is altijd goed als hij van hoogte terugkeert en vorig jaar brak hij ook al de koers open op de Berendries. Tiesj is mijn topfavoriet.

De 33-jarige Sloveen Jan Tratnik maakte deze winter de overstap van Bahrain Victorious naar Jumbo-Visma.

"De Buyst moet violen gelijkstemmen bij Lotto-Dstny"

Ik moest eens lachen toen Victor Campenaerts nogmaals van de daken schreeuwde dat hij de Omloop wil en kan winnen én dat elk WorldTour-team bang moet zijn voor Lotto-Dstny. Iemand zoals Campie moet je altijd met een korreltje zout nemen. Grootspraak is zijn manier om zichzelf te motiveren. We hebben ook al vaak gezien dat Victor in zijn enthousiasme wat dom rijdt. Denk maar aan de Franco Belge vorig jaar, waarin hij in zijn eentje naar Kristoff, De Buyst en Van Gestel toereed. Uiteindelijk eindigden de Lotto's 3e en 4e. Daar hebben ze elkaar geen plezier meegedaan. Morgen zal Victor er een keiharde koers van willen maken, terwijl Arnaud De Lie meer baat heeft bij een gesloten koers. Het is dan aan wegkapitein Jasper De Buyst om de violen gelijk te stemmen. Anders sluipen er frustraties binnen het team.

Victor Campenaerts voert in de pers de druk op voor zichzelf en zijn ploeg Lotto-Dstny.

"Sagan zal niet gemist worden in het peloton"

Zonder Van der Poel en Van Aert krijgen renners zoals Lampaert, Stuyven, Van Avermaet en Naesen morgen ook nog eens een unieke kans om een voorjaarskoers te winnen. Maar eerlijk: ik verwacht niet veel van Greg en Oli. Ik gun het hen allebei, maar hun ploeg is niet aangepast aan het moderne wielrennen. Van Lampaert heb ik van verschillende mensen gehoord dat hij supergoed is. Maar ik weet niet of we dat al zullen zien in het openingsweekend. Een renner die vaak tussen de plooien valt in de favorietenlijstjes maar beresterk was in de Ronde van de Algarve, is Matteo Trentin. Hij is slim en snel en zal er morgen ook dichtbij zijn.

Van Greg en Oli verwacht ik dit voorjaar niet veel. Hun ploeg is niet aangepast aan het moderne wielrennen. Spion in het peloton

En Peter Sagan? Hij is al 2 jaar aan het uitbollen. Presteren interesseert hem niet meer. De manier waarop Sagan door het peloton rijdt, zegt eigenlijk alles. Hij mag duwen om een plek op te eisen, maar oh wee als je zelf duwt. 2 kilometer na zijn geduw en geroep ligt hij er dan zelf af. Dit is Sagans laatste seizoen in de WorldTour en geloof me: hij zal niet gemist worden in het peloton. Zelf zal hij het peloton ook niet missen, want de koersvreugde is helemaal uitgedoofd bij hem.



