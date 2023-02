De UAE Tour is van ons: Belgen hebben alle leiderstruien in handen

De UAE Tour kleurt voorlopig zwart-geel-rood op het podium. Soudal-Quick Step-kopman Remco Evenepoel is leider in het klassement en ook beste jongere, zijn ploegmaat Tim Merlier voert het puntenklassement aan en Edward Planckaert (Alpecein-Deceuninck) is voorlopig leider in het klassement van de tussensprinten.

Voor Tim Merlier zat er vandaag geen tweede zege in. Hij werd 5e en zag Groenewegen aan de ander kant van de weg zegevieren. Waar liep het mis? "Ik denk dat ik Bert (Van Lerberghe, red.) iets te vroeg liet aangaan. Ik rijd daarna wel een goede sprint, maar zat in de tegenwind te vroeg op kop."

Ploegmaat Remco Evenepoel deed wel een goede zaak aan de tweede tussensprint. "De twee seconden lagen er voor het grijpen, dus waarom niet? Mijn carrière kan niet meer stuk nu: ik heb Tim Merlier in de sprint geklopt."

Wie heeft nu de mooiste trui? "Ik onder mijn leiderstrui", is het antwoord van Evenepoel, verwijzend naar zijn regenboogtrui. "Neen, ik", countert Belgisch kampioen Merlier. meteen. Waarna Edward Planckaert alleen maar kan beamen.