Anderlecht niet kansloos tegen Europees sprookjesteam? "Villarreal is zó onvoorspelbaar"

Het contrast kan nauwelijks groter zijn. "En ook op papier is het verschil in kwaliteit enorm. Al zet huidige trainer Quique Setién de deur toch misschien op een kier..."

Villarreal CF kan met een halve finale in de Champions League en de Europa League-titel het seizoen eerder een straf rapport voorleggen. Bij Anderlecht was Europees voetbal niet altijd een zekerheid.

"Als je kijkt naar hun recente Europese curriculum, is je eerste reactie: Anderlecht is kansloos", windt Michael Van Vaerenbergh er geen doekjes om.

Wispelturige klasse

En toch ging titelverdediger Bayern München voor de bijl in het kampioenenbal van 2021.

Setién legt een jojorapport voor. Iets wat geen vertrouwen inboezemt voor belangrijke Europese avonden. "Al liep het de afgelopen jaren nooit lekker in de competitie. Dat ze van de Champions League naar de Conference League donderen, verklapte ook al het een en ander."

Dat verklappen de resultaten van de Spaanse oefenmeester, nadat hij de naar Aston Villa vertrokken Unai Emery opgevolgd was. Een slechte start, daarna 5 wedstrijden zonder nederlaag, weer een dip en nu 6 op 6 in La Liga.

"Onder Setién is Villarreal zo onvoorspelbaar dat het alle kanten uit kan tegen Anderlecht", vertelt Van Vaerenbergh.

Al kan dat de nieuwe coach van De Gele Onderzeeër worst wezen.

Bij elke forse nederlaag krijgt de Spanjaard flashbacks naar zijn laatste opdracht bij FC Barcelona: een 8-2-nederlaag tegen datzelfde Bayern München. "De reden waarom hij een sabbat nam van twee seizoenen..."

"Maar van speelstijl zal hij nooit veranderen", weet Van Vaerenbergh. "Setién denkt enkel aan aanvallen. Van een ding mogen we al zeker zijn: het balbezit zal voor Villarreal zijn."

"De verdediging is niet hun sterkste punt, maar is geen lek mandje. Op het middenveld breien ze de geslaagde passes feilloos aan elkaar. Al leidt dat slechts tot drie doelkansen per match."