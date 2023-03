Anders Dreyer voor Anderlecht - Villarreal: "Fijn om grote wedstrijden te spelen"

Zondag speelt Anderlecht een belangrijke wedstrijd tegen Cercle Brugge in de strijd om een plaats in de top 8. "Ik vind het prima dat de matchen mekaar snel opvolgen", stelt Dreyer. "Dat doe ik liever dan trainen", is hij eerlijk.

Brian Riemer: "Tegen Anderlecht scoor je niet makkelijk"

Villarreal speelde vorig jaar nog de halve finales van de Champions League. "In de 1/8e finales van een Europese bekercompetitie blijven geen slechte teams over", weet Brian Riemer, de T1 van RSCA.



"Villarreal doet het al jaren goed in Spanje en in Europa. Een mooie uitdaging voor ons", vindt de Deense coach. "Ik kan niet wachten om die match te spelen, net als de spelers."





"Onze voetbalstijl ligt dicht bij die van Villarreal", gaat Riemer voort. "We willen allebei de bal. Het wordt een interessante match om te volgen."





Met welk resultaat is Riemer morgenavond tevreden? "Het zou mooi zijn als we flink uitpakken", lacht de Deen fijntjes, "maar dat gebeurt niet al te vaak in een heenmatch. Laat ons dus maar gaan voor een goed resultaat met het oog op de return in Spanje."



"We vormen alleszins geen team waar je makkelijk tegen scoort. Ze zullen op hun best moeten zijn. En wij komen met een jong team op de proppen, een enthousiast team dat kwalitatief sterk is met de bal, kwaliteit die thuishoort in Europa."





Zondag wacht Cercle Brugge, een concurrent voor een plaats in de top 8. "We hebben 21 spelers ter beschikking. Wie wanneer speelt, houd ik nog voor mezelf, maar we zullen niet twee keer met hetzelfde team spelen", besluit Riemer.