Jamie Carragher (ex-Liverpool) is snoeihard na 2-5 tegen Real: "Een gênante vertoning"

Liverpool staat op een troosteloze 8e plaats in de Premier League en is al uitgeschakeld in de FA Cup en de League Cup, 2 trofeeën die het team vorig seizoen nog wist te winnen. Na gisteravond staat de club ook nog eens op de drempel van een Europese exit.

"Het was een gênante vertoning", nam Jamie Carragher bij CBS geen blad voor de mond. "We zoeken al het hele seizoen naar excuses waarom het niet loopt zoals voorheen bij Liverpool, maar die 2e helft tegen Real Madrid was gewoon een schande."

"Liverpool had geen kansen en toonde geen vechtlust. Je verliest die 2e helft met 0-3, terwijl je naar de Kop mag spelen in een wedstrijd waarin het 2-2 staat en waar de kwalificatie voor de kwartfinales op het spel staat. Het was pure chaos. Defensief was het dramatisch en dat is eigenlijk al het hele seizoen zo."