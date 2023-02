Debutanten Portugal en Haïti vullen laatste plaatsjes op WK in

Terwijl de Belgische vrouwen deelnemen aan de Arnold Clark Cup, een toernooi zonder inzet, werden er in Nieuw-Zeeland nog barragematchen gespeeld voor het WK van komende zomer.

Haïti en Portugal hebben zich allebei voor de eerste keer geplaatst voor de eindronde van een WK. Portugal versloeg in de finale van groep A Kameroen. Het werd 2-1. Carol da Silva Costa scoorde in de blessuretijd de beslissende goal.

Haïti was in de finale van groep B in Auckland met 2-1 te sterk voor Chili.

Er blijft nog een plekje over want morgen is er nog de finale van groep C tussen Paraguay en Panama.

De Red Flames zullen met gemengde gevoelens naar de kwalificatie van Portugal kijken. In oktober vorig jaar verloren ze in de eerste ronde van de barrages met 1-2. Zo stootte Portugal dus door.

De Zuid-Europeanen komen op het WK, dat deze zomer in Nieuw-Zeeland en Australië plaatsvindt, terecht in een zware groep met titelhouder Amerika, Nederland en Vietnam.

Haïti speelt tegen Europees kampioen Engeland, Denemarken en China. De winnaar van Paraguay/Pamana treft in zijn poule Frankrijk, Jamaica en Brazilië.