De laatsten zullen de eersten zijn in UAE Tour? Door blunder bij UCI kreeg Plapp (7e) meer punten dan zijn voorganger

Een nieuwe pagina in het blunderboek van de UCI. Door een fout in het reglement van de internationale wielerorganisatie kreeg de zevende in het dagklassement van de UAE Tour vandaag meer punten dan de zesde. Concreet: Lucas Plapp (7e) werd 6 UCI-punten toebedeeld, zijn voorganger Phil Bauhaus (6e) slechts 5.