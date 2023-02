De ene dag is de andere niet voor Kim Huybrechts, Van den Bergh strandt in 1/8e finales

Na zijn knappe zege van gisteren ging Kim Huybrechts zondag nog even op zijn elan door. In de 1e ronde telde hij de Nederlander Luc Peters met 6-1 uit, maar daarna was het over voor onze landgenoot. In de 2e ronde was de Engelsman Ian White met 6-5 te sterk.

Dimitri Van den Bergh nam daarna wraak op White door de killer van Huybrechts eruit te gooien in de 3e ronde (6-2), maar in de 1/8e finales ging Van den Bergh er zelf ook uit. De Welshman Jim Williams was met 6-3 te terk voor de Belg.

Ronny Huybrechts, de broer van Kim, en Robbie Knops haalden ook de laatste 32. Huybrechts verloor daarin van de Ier Barry Keane (6-5), Knops beet in het zand tegen de Engelsman Josh Rock (6-3).

Mario Vandenbogaerde, Brian Raman en Mike De Decker sneuvelden alle drie in de 2e ronde. Raman werd genekt door Dimitri Van den Bergh (6-3).