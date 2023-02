Sami Chouchi (-90 kg) pakt 2 ippons, maar strandt in 3e ronde in Grand Slam Tel Aviv

Chouchi heeft een olympische missie: top 10 zijn eind dit jaar, zodat hij reekshoofd kan zijn op Spelen in Parijs 2024. Dit was zijn derde toernooi in de -90 kg, In de Grand Prix van Portugal verloor hij meteen, in de Grand Slam van Parijs 2 weken geleden overleefde hij één ronde.



Voor Parijs was hij nummer 310 van de wereld, hij begon in Tel Aviv als 121e van de wereld.



Chouchi opende zijn poule met ippon tegen de Turk Mihael Zgank (IJF- 19), die wel eerst een waza-ari gescoord had. Daarna vloerde Chouchi thuiskamper Nadav Zurat (IJF-292) met ippon.



In de derde ronde ging Chouchi na een 2-tal minuten met ippon onderuit tegen de Italiaanse vicewereldkampioen Christian Parlati (IJF-8), die ook al een waza-ari op zijn naam had staan.



Het toernooi van Chouchi zat er meteen op. De voorbije dagen wonnen Jorre Verstraeten (-60 kg), Mina Libeer (-57 kg) en Gabriella Willems (-70 kg) brons in hun categorie.