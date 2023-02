Judoka Sami Chouchi wil naar de top in nieuwe klasse: "Niet langs achterpoortje naar de Spelen"

Sami Chouchi ruilde de klasse tot 81 kilogram in voor de categorie tot 90 kilogram. Die keuze maakte hij met het oog op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Een land mag slechts 1 judoka per categorie afvaardigen en Chouchi heeft de pech dat Matthias Casse, al jaren nummer 1 of 2 van de wereld, in zijn categorie kampt.

Afgelopen weekend kampte Chouchi al in zijn nieuwe categorie in de Franse hoofdstad. In zijn vorige categorie was onze landgenoot nummer 5 van de wereld (en goed voor EK-brons), voor Parijs was hij nummer 310 in zijn nieuwe klasse.

Chouchi begon met een zege tegen de Griek Theodoros Tselidis (IJF-27), maar botste in de volgende ronde op de Georgiër Luka Maisuradze. De nummer 4 van de wereld pakte uiteindelijk brons in Parijs.

Ondanks de relatief vroege uitschakeling was de 25-jarige Chouchi tevreden. "Ik voelde me heel goed op de tatami, ik heb plezier in het judo en ik houd van de uitdaging om weer naar de top te klimmen."