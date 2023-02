Bondscoach Tedesco na z'n eerste dagen: "Niet mijn job om te verrassen, niet alles was slecht"

Tedesco heeft sleutelspelers nog niet gesproken "maar wel een berichtje gestuurd"

"Het is natuurlijk wel belangrijk om iemand te hebben die de spelers al kent, maar dat blijft zo. De scouting blijft, Frank Vercauteren is er nu, en ik heb bijvoorbeeld ook met Jacky Mathijssen gesproken. Hij kent echt iedereen."

Blijft assistent-coach Vermaelen aan boord? Tedesco: "Niet bij de Rode Duivels. Ik heb begrepen dat Thomas Vermaelen voor de KBVB zeer belangrijk is en dat ze hem graag in een technische rol willen behouden. Die gesprekken zijn lopende."

Er moesten in de eerste dagen van Tedesco ook nog wat knopen doorgehakt worden, over zijn assistenten bijvoorbeeld.

"Ik zal niet alles veranderen want niet alles was slecht"

"Maar daar moet ik eerst een beter zicht op krijgen. Ik moet dus nog met de spelers praten om te kijken wat goed was en wat minder goed was."

Gaan we totaal andere Duivels zien? "Een totale ommekeer zou willen zeggen dat alles voorheen slecht was. En dat is niet zo. Het WK was een teleurstelling, maar er waren ook goeie dingen. De dingen die wel werkten, zullen we zeker proberen te behouden. En wat niet werkte, dat willen we veranderen."

Fouten? Is daar wel tijd voor? De eerste confrontatie met Tedesco aan het hoofd is er toch meteen een met inzet. "Dat klopt. Daarom ga ik selecteren met de tegenstander in het achterhoofd."

"Mijn doel is niet om de journalisten te verrassen of om de fans te verrassen. Ik wil het beste team selecteren. Gelukkig krijg ik daar meer dan een kans voor, dit is een proces. Ik zal een paar fouten maken, maar daar willen we dan uit leren."

"We hebben een stap teruggezet en ik kijk breder dan de voorselectie die was gemaakt voor het WK met 25 tot 30 spelers. Ik kijk nu naar een 100-tal spelers. Ik kan ze nog niet allemaal tot in detail beoordelen, maar ik ga dat wel proberen."

Iedereen is natuurlijk vooral benieuwd naar zijn eerste selectie, eind maart spelen de Duivels EK-kwalificatiematchen. Zullen we verrast worden door de bondscoach?

"Oppassen om talenten als Vermeeren te vroeg te brengen"

Wat, of beter wie, er niet helemaal goed liep tijdens het WK: Kevin De Bruyne. Hij haalde zijn topniveau niet. Wordt het belangrijk voor de bondscoach om de ploeg nu rond KDB te bouwen.

"Kevin is een topspeler en ik ben heel blij dat hij erbij is. Maar het team rond hem bouwen, zou betekeken dat hij de enige topspeler is en dat de rest niet zo goed is. Hij is écht fantastisch, maar er zijn nog belangrijke spelers. We hebben 3, 4, 5 toppers nodig om een team rond te bouwen.”

Op specifieke gevallen ging de nieuwe coach nog niet heel diep in. Zo vragen ze zich bij leider Genk misschien af of de nieuwe bondscoach wel bij hen zal aankloppen voor bijvoorbeeld Trésor of Heynen. "Ik wil alle Belgische ploegen minstens één of twee keer aan het werk zien. Ik wil zien hoe ze opwarmen, hoe ze zich gedragen, hoe ze spelen, ..."