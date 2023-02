Europese halve finale is (financiële) opsteker voor Roeselare: "Sport meer op de kaart zetten"

"Ik ben duizend keer gestorven tijdens de match", vertelt voorzitter Rik Vervisch. "Elke set was spannend. Maaseik is duidelijk aan het groeien als ploeg. We hebben nog wat confrontaties te gaan dit seizoen, dus we zullen ons moeten wapenen."

"Wij zijn door het oog van de naald gekropen. Maar de spelers zijn blijven gaan voor elke bal, dus chapeau. Zo zetten we onze zegereeks voort."

Maar meer nog dan met de winst op zich was de voorzitter tevreden over het ticket voor de halve finales. "Dat is heel belangrijk. Ik hoop dat er veel aandacht aan wordt geschonken."

"Het is goed voor de prestige van onze club. Zo kunnen we nieuwe en jonge spelers makkelijker aantrekken en opleiden. Het is ook een kans om onze betere spelers te houden. Zij zien dat er hier een toekomst is."

Maar ook het financiële plaatje speelt een rol. "Tuurlijk. We kunnen de sponsors uitnodigen, het is telkens een heen- en een terugmatch. Dat betekent twee potentieel lucratieve avonden. Dat is ook belangrijk als we willen blijven bouwen."

"Maar we kijken ook naar het algemeen belang van het volleybal in Belgie. Deze halve finale kan de sport verder op de kaart zetten."

De volgende tegenstander komt uit Italië: Piacenza. "Dat is leuk. Die club heeft ook een onregelmatig seizoen. Dus we zien daar wel kansen. Laat ze maar komen. We hopen misschien op nog iets. We hebben alleszins veel vertrouwen."