Maaseik drijft aartsrivaal alsnog tot het uiterste, maar Roeselare speelt halve finale CEV Cup

3 keer in 1 week speelden Roeselare en Maaseik tegen elkaar en voor de Limburgers leek het een pijnlijk drieluik te worden, na eerst 3-1-verlies in de heenmatch van de kwartfinales van de CEV Cup en daarna ook een nederlaag in de competitie.



Maar Maaseik toonde zichzelf weerbaar. In de heenmatch had het al bewezen dat Roeselare zeker niet onaantastbaar is.



In eigen zaal toonde Maaseik veel vechtlust en mentale kracht, want het moest in zowat elke set een achterstand goedmaken. In money time was Maaseik altijd bij de les: 25-23, 28-26 en 28-26 en op naar een beslissende golden set naar 15.



Ook hier ging het op en neer. Eerst leek het te kantelen richting Maaseik, dan kon Roeselare met een reeksje weer het laken naar zich toetrekken. De bezoekers kregen zo de eerste matchpunten, maar ze hadden uiteindelijk een gelukje nodig om een van die punten ook om te zetten in winst (15-17).

In de halve finales van de CEV Cup neemt Roeselare het op tegen de Italiaanse topclub Piacenza, die zelf ook een golden set nodig had om Montpellier van zich af te schudden.