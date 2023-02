Ongezien: Super Bowl beslist op een Nike- en Adidas-schoen, hoe kan dat?

Betere grip vs. beter balgevoel

Heel het stadion en meer dan honderd miljoen televisiekijkers houden hun adem in, wanneer hij zijn aanloop neemt en de bal vanaf een - voor hem - schamele 25 meter feilloos tussen de 2 opstaande palen trapt. De Chiefs winnen de Super Bowl. In de honderden close-upherhalingen vanuit alle hoeken valt één ding meteen op. Butker draagt aan elke voet een schoen van een ander merk. De Nike Air Zoom Mercurial Superfly 9 Elite FG aan de rechter en de Adidas Adizero aan de linker.

In een tijd van dure sponsorcontracten is dit een vreemd gezicht, maar niet bij in de NFL. De kickers zijn een ras apart, ook vaak bijgelovig, en proberen de ovalen bal met een zo goed mogelijk gevoel te raken.

Veel klachten over het slechte veld

Het schoenenverhaal gaat zelfs nog dieper door de bedenkelijke staat van het speelveld. Vooral in de eerste helft waren er veel spelers die weggleden op de gladde grasmat.

Ook na de Halftime Show waren er tientallen mensen aan het werk om de grasmat weer in orde te krijgen. Na de rust werd er dan ook duchtig van schoeisel gewisseld bij beide teams.

De oorzaak van het glibberige veld is voorlopig nog een mysterie. Was het condens van het dak, hoewel dat tijdens de match openstond? Of was er te veel gesproeid voor het veld in het stadion werd binnengerold?

De National Football League (NFL) zal de zaak alvast onderzoeken, want de grasmat van de Super Bowl wordt elk jaar speciaal ingezaaid en voorbereid voor die ene wedstrijd.