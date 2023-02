Commentator Jürgen Nijs: "Super Bowl LVII was reclame voor de sport"

Nijs noemde het in De Ochtend "reclame voor de sport": "De wedstrijd was heel goed en voldeed aan alle verwachtingen."



"Alles zat erin. Je had de spanning tussen de 2 quarterbacks (Mahomes/Hurts), de Eagles namen een voorsprong, Mahomes raakte weer geblesseerd aan de enkel waar hij al last van had, de Eagles stonden 14-24 voor bij de rust, de Chiefs gingen erop en erover, kwam 8 punten voor, maar het werd 35-35."



"In in de laatste 4 minuten slaagden de Chiefs erin om de klok volledig op te gebruiken. Om dan in de laatste seconden die driepunter te trappen van 27 yards ver. De Eagles hadden geen tijd meer om te reageren. De Chiefs wonnen op een tactische en slimme manier", ook al waren ze de underdog.



Een terechte zege dus? "Het is een terechte winnaar, maar waren het de Eagles, dan was dat ook terecht geweest. Het was zo'n goede wedstrijd. Elk team nam een helft voor zijn rekening, de Chiefs speelden het tactisch net ietsje beter."



Het mooiste moment voor Nijs, was de gelijkmaker (35-35). "Je hoopte dan stilletjes dat deze mooie wedstrijd nog een verlenging zou krijgen, zodat je er nog langer kon van genieten. Uiteindelijk is dat niet gebeurd."



De Chiefs zijn de terechte winnaar, maar waren het de Eagles, dan was het ook terecht geweest. Jurgen Nijs, commentator Eleven Sports

"Iedereen zag dat Rihanna zwanger was"

Tot daar het sportieve, ook het entertainment is belangrijk bij de Super Bowl. Wat vond Nijs van Rihanna? "Ik had de indruk dat er iets mis moet zijn gegaan bij het begin van de show, want wij moesten langer wachten. Maar eens de show begon, was ze spectaculair."



"Rihanna was helemaal in het rood gekleed, de dansers waren in het wit. Ze bewogen op hangende platformen, die op en neer bewogen. Ook op het veld waren platformen."



Eén ding viel wel op bij Rihanna's outfit. "Iedereen was aan het kijken of ze zwanger was of niet, maar dat bleek dan toch te zijn."

"Jeugdwerking in België met Flag football"