Schotte zag "geslaagd" EK: "Aantal medailles te relativeren, het draaide om olympische punten"

De Belgische baanwielrenners behaalden de voorbije dagen 3 medailles op het EK baanwielrennen in Grenchen. De vrouwen ontpopten zich tot hofleveranciers, de mannen bleven wat achter. Commentator Renaat Schotte nuanceert vanuit Zwitserland: "Ook vierde en vijfde plaatsen leverden heel wat punten op in het olympische kwalificatietraject."

Minder eremetaal dan op EK 2022, maar...

Een ruwe vergelijking met het vorige EK op de piste vorige zomer gaat volgens onze Schotte niet op: "München telde niet mee voor de Olympische Spelen in Parijs, Grenchen wel." In München was er 2x goud, 1x zilver en 2x brons. "Hier ging het om de belangrijke knikkers, dit was het begin van het olympisch kwalificatietraject richting Parijs en dan kan je stellen dat de landgenoten, ondanks de daling in de Europese medaillespiegel, wel degelijk op de afspraak waren."

Lotte Kopecky is de vaandeldraagster van onze Belgische delegatie in het baanwielrennen. Renaat Schotte

"Met Lotte Kopecky, de vaandeldraagster van onze Belgische delegatie in het baanwielrennen, voorop. Goud na een fantastische afvalling en dat heel belangrijke - olympische punten, weet je wel - brons op het omnium."

"Tel daarbij het blinkende zilver op de puntenkoers van Shari Bossuyt, amper 6 weken na haar sleutelbeenbreuk, en dan heb je al bij al toch een geslaagd EK voor onze baanwielrenners."

"Vierde en vijfde plaatsen waren ook belangrijk"

Dat de mannen geen enkele medaille behaalden, baart Schotte geen zorgen: "Het totaal aantal medailles valt te relativeren. Zeker als je kijkt naar het aantal vierde en vijfde plaatsen." "Dat waren vaak gevallen van nét niet. Het gaat dan om een half metertje meer of minder. Dat is het baanwielrennen." "Wat wel belangrijk was voor de renners is dat ze ondanks de gemiste medaille in dat scenario toch nog veel punten pakken in het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van Parijs. Want daar draaide het uiteindelijk allemaal om dit EK."

Het begin van olympische puntentelling

Dit EK was het eerste van een aantal competities waarin dus kwalficatiepunten kunnen gepakt worden voor Parijs 2024. Het WK in augustus in Glasgow is ook in dat opzicht de belangrijkste afspraak.



Dan tellen nog een zestal Nations Cup-wedstrijden verspreid over twee seizoenen mee en het EK van volgend jaar in Apeldoorn.

Het regende hier Belgische records. Dat is hoopgevend voor Parijs 2024. Renaat Schotte