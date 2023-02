Nicky Degrendele na 5e plaats op EK: "Het zal allemaal wel eens juist vallen"

"Ik ben wel een beetje teleurgesteld in mezelf"

Net niet. Dat was het voor Nicky Degrendele gisteren in de finale van de keirin. Onze landgenote zat wat ingesloten en moest tevreden zijn met de vijfde plaats. Geen medaille dus. "Het zal allemaal wel een keer juist vallen", reageerde ze filosofisch.

De teleurstelling om de gemiste medaille was er wel. "Het is nog te vroeg om nu een evaluatie van de keirinfinale te maken. Ik ben ergens wel een beetje teleurgesteld in mezelf dat ik er niet alles heb uitgehaald."

"Maar keirin is zo'n spel. Misschien sta ik met één andere beweging wel op het podium. Ik heb het gevoel dat ik niet alles uit mijn benen heb gehaald. Maar 'you live and you learn'."