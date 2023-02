PSG staat op ontploffen vlak voor clash met Bayern: "WK heeft veel gaten in hun harnas gemaakt"

Geen Messi of Mbappé tegen Monaco, maar wat zorgwekkender is: geen passie en inspiratie op het veld. Op twee dagen van de heenmatch van de 1/8e finales van de Champions League lijkt er een virus PSG binnengeslopen te zijn. Raakt de patiënt op tijd gezond?



"Ik snap de woede van de supporters, ik ben zelf ook ontgoocheld", probeert coach Christophe Galtier te sussen. "Het zou ernstig zijn als ik niet ongerust zou zijn. Hopelijk kunnen we wat spelers recupereren voor de match tegen Bayern."

Sirik Geffray, commentator van de Ligue 1 voor Eleven, ziet het somber in: "De implosie bij PSG lijkt dichtbij: alle toppers verloren in 2023, een resem geblesseerden, spelers uit vorm, de wanhoop in de blik van Galtier en Neymar die medemaats uitkaffert op het veld en weer de irritante versie van zichzelf is", somt hij op.

Volgens Geffray heeft het WK een breuk geslagen tussen de sterren. Voor Neymar (eruit met Brazilië in de kwartfinales) en Mbappé (verloren finale met Frankrijk) eindigde die op een grote teleurstelling, in schril contrast met Messi, die op een wolk zit na de gewonnen wereldtitel.



"Het WK heeft veel gaten gemaakt in het harnas. Het nieuwe, frisse en enthousiaste PSG van voor het WK lijkt heel ver weg. De situatie lijkt ook moeilijk omkeerbaar."

En zo lijkt het dat PSG weer op het slechts denkbare moment in een crisis is beland. De Qatarese eigenaars dromen al sinds hun overname van de club van de ultieme prijs, de Champions League. Bayern kan dinsdag en op 8 maart die droom opnieuw uit elkaar doen spatten.