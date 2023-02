Philippe Clement en Monaco doen het opnieuw: PSG raapt niets in Monaco

Leider PSG moest het in Monaco doen zonder de geblesseerden Kylian Mbappé, Lionel Messi en Marco Verratti. Maar het was vooral de verdediging van PSG die niet thuis gaf.

PSG kreeg vooral geen vat op Wissam Ben Yedder. De aanvaller van Monaco schotelde Golovin de 1-0 voor nadat hij drie verdedigers in de wind had gezet. Niet veel later verdubbelde hij na Parijs balverlies zelf de voorsprong: 2-0.

En Ben Yedder was nog niet klaar met een van zijn favoriete slachtoffers. Net voor de rust glipte hij door de buitenspelval en werkte beheerst af voor de 3-1. Het was al zijn negende goal tegen PSG in alle competities.

Het enige lichtpuntje voor PSG was de goal van de pas 16-jarige Warren Zaïre-Emery. Maar na de pauze kon PSG de wedstrijd niet meer doen kantelen. Ondanks de 3e nederlaag blijft PSG op kop, Monaco - dat onder Clement ongeslagen is tegen PSG - blijf meedraien bovenin.