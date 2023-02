Matteo Moschetti verrast jonge Belgen De Lie en Meeus in chaotische sprint in Almeria

De Clasica de Almeria is traditioneel een sprintersfestival. Het kransje snelle jongens aan de start in Puebla de Vicar was dan ook omvangrijk. Topfavoriet was man-in-vorm Arnaud De Lie, die in Zuid-Spanje naar zijn vierde zege van het seizoen op zoek ging.

Het zwaartepunt van de klassieker lag in de eerste koershelft. Daarna volgde een lange vlakke uitloper richting Almeria, waar nog enkele plaatselijke ronden moesten afgewerkt worden.



Het gevaar zat in het spel van de wind, wat het een nerveuze finale maakte. Het peloton raakte ook wat verbrokkeld, maar de grootste sprintnamen hadden zich niet laten verrassen.

Lotto-Dstny leverde uitstekend werk in functie van De Lie, maar in de laatste hectometers raakte "Le taureau" wat weggedrumd. De Lie zou nog de snelste sprint van het pak rijden, maar strandde op plek twee, nadat hij ook nog bijna ten val was gekomen na een botsing met Walscheid.

De Italiaan Moschetti was uiteindelijk de verrassende winnaar, Jordi Meeus strandde op de derde plek. Kristoff, de winnaar van vorig jaar, werd vierde.