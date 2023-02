Vandoorne (8e) ziet ploegmaat Vergne winnen in India na krankzinnige ePrix

Stoffel Vandoorne heeft in de 4e manche van het WK Formule E zijn beste prestatie van het jaar behaald, een 8e plaats. Zijn Penske-ploegmaat Jean-Eric Vergne kon de vele incidenten in India ontlopen en klimt in de WK-stand naar de 3e plaats. Pascal Wehrlein, 4e in India, is nu leider, omdat Jake Dennis van de baan werd gereden.