Jenthe Biermans boekt zijn eerste profzege in de Muscat Classic na Belgisch onderonsje

Het werd zelfs een Belgisch onderonsje in de hoofdstad van Oman: Jordi Warlop , supersub vanuit het Devo-team bij Soudal-Quick Step, was de runner-up.

De sprint van die gedecimeerde groep werd gewonnen door Jenthe Biermans . Hij maakte deze winter de overstap van Israel-Premier Tech en schenkt Arkéa-Samsic een eerste seizoenszege. Het is ook zijn eerste profzege.

In de finale, bezaaid met enkele hellingen, geraakte niemand echt weg uit het peloton.

Voor Tim Merlier en Mark Cavendish was deze eerste dag voor hun nieuwe werkgever te lastig.

En toch komt het peloton dat de oversteek gemaakt heeft aan 6 koersdagen, want met de Muscat Classic werd een eendagskoers als opwarmer toegevoegd aan het programma.

Morgen gaat de Ronde van Oman (2.Pro) van start, maar de zesdaagse is dit jaar een vijfdaagse geworden.

"Wat voelt dit geweldig", reageerde Jenthe Biermans. "Het is emotioneel, want in mijn 7e profjaar win ik voor het eerst."

"Vorig jaar overleed de vader van mijn vriendin. Hij zei me altijd dat ik zou winnen. Deze overwinning is voor hem."