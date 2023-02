De kwalijke reeks van Club Brugge in Jan Breydel: "We hebben gewoon die ene zege nodig"

"Ik kan me niet herinneren dat we zo lang zonder overwinning achterbleven in Jan Breydel. (zucht) Nochtans hadden we enkele duels kunnen winnen. Denk maar aan de partij tegen Anderlecht. En ook deze keer zat het erin. We kregen de grootste mogelijkheden op de 2-1."

Ook Hans Vanaken - door de televisiekijkers verkozen tot "Man of the Match" - snakt duidelijk naar een zege. "Ik had hier liever niet gestaan en gewonnen", klonk het gefrustreerd.

"Het is lastig om in zo'n reeks te zitten", gaf Bjorn Meijer achteraf toe bij Eleven Sports. "Ook na de derde match wil je al absoluut de volgende winnen, maar het lukt voorlopig niet."

Normaal heeft de matchwinnaar of een uitblinker de eer om samen met de supporters een overwinningslied in te zetten. Alleen: Club wint niet meer in Jan Breydel. Het is al van 29 oktober geleden dat blauw-zwart nog eens de drie punten pakte voor eigen publiek.

Ik zie het resultaat van het werk dat we op training doen - ook al is het nog geen 90 minuten lang.

Toch noemde trainer Scott Parker het gelijkspel een "fair resultaat". De Engelsman toonde zich ook zonder zege optimistisch na de match tegen Union.

"Want er is vooruitgang", zag hij. "Ik zie het resultaat van het werk dat we op training doen - ook al is het nog geen 90 minuten lang. We zijn heel dicht bij de ploeg die we willen zijn."



Alleen blijft het voor Club moeilijk om offensief écht nog eens een referentiematch neer te zetten. De dagen dat blauw-zwart uitpakte met een handvol goals in Jan Breydel lijkt ver vervlogen.

"Op een dag gaan onze kansen erin en is het resultaat anders", relativeerde Parker. "Kijk, we zijn al heel wat matchen ongeslagen, maar wij willen winnen. Het is een proces waar we doorheen moeten."



En wie weet volgt de kentering wel komende woensdag tegen Benfica.