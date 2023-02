Club Brugge en Union vloeken om grote gemiste kansen in topper zonder winnaar

Karel Geraerts (Union): "In de eerste plaats ben ik ontgoocheld met een punt. Dat is misschien raar om te zeggen, na een match op Club Brugge, maar het is zo. De laatste passes waren niet goed vandaag, we maakten veel individuele fouten. Ik heb mij een paar keer boos gemaakt vandaag, om de boel wakker te proberen schudden.

Het was een intense wedstrijd, met veel duels, zeker in de tweede helft. We trokken wel allebei naar voren wanneer we konden. Brugge probeerde ons te bekampen met lange ballen naar Vanaken, die daar zeker weg mee kon, maar dan waren de tweede ballen – zeker in de tweede helft – te vaak voor hen.

Door slechte keuzes te maken niet meer kunnen scoren. Op zich was het een correcte uitslag, maar als we beter en preciezer waren, hadden we nog een extra doelpunt kunnen maken.



Het was op voorhand kwestie van de situatie te managen, maar de spelers hebben zich al bij al goed beheerst. Er waren ook geen discutabele fases met de scheidsrechter. Lazare en Van Der Heyden, die af en toe een kort lontje hebben, pakken wel snel geel. Hen ga ik missen tegen Standard. Jammer, want het zijn basisspelers én Belgen, dus dat wordt puzzelen."