Jordi Warlop krijgt "promotie" en valt in als knecht van Tim Merlier in de Ronde van Oman

De zwanenzang van B&B Hotels dreigde ook de carrière van Jordi Warlop te fnuiken, maar de West-Vlaming vond nog een reddingsboei bij het opleidingsteam van Soudal-Quick Step.

Soudal-Quick Step Devo Team is een continentale ploeg en in koersen die geen deel uitmaken van de WorldTour kunnen beide ploegen renners uitwisselen.

Zo rijdt Ethan Vernon eind deze maand normaal de Ronde van Rwanda met het jongerenteam, Warlop - de Belgische kampioen strandracen - mag op zijn beurt deelnemen aan de Muscat Classic (10 februari) en de Ronde van Oman (11-15 februari).

Warlop vervangt James Knox. De Brit is ziek. Zijn seizoensbegin viel al in het water: in de Tour Down Under werd hij snel uit koers gezet na stayeren.