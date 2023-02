Tim Merlier krijgt in Ronde van Oman eerste kans op sprintzege voor Soudal-Quick Step

Het Midden-Oosten wordt het decor voor het debuut van Tim Merlier bij Soudal-Quick Step. De Belgische kampioen krijgt in de Ronde van Oman vijf ritten om zich meteen te tonen bij The Wolfpack.

Vooral de 2e etappe naar Qurayyat zal de 30-jarige Merlier hebben omcirkeld op zijn kalender, want het is de enige echte kans voor de sprinters.

"We willen in de eerste plaats met Tim voor een ritzege gaan in de sprint", bevestigt ploegleider Wilfried Peeters. "Maar we hebben ook kansen met Jan Hirt en Fausto Masnada, die vorig seizoen een etappe pakte in Oman."

Behalve Hirt en Masnada krijgt Merlier het gezelschap van Josef Cerny, James Knox, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant.