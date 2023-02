Zizou Bergs schittert nu ook voor Team België: "Ook ik kan een Mister Daviscup worden"

"Partij met veel momentum-shifts"

"In de tweede set heb ik bijgestuurd en iets meer spin op de forehand gezet, dat heeft me setwinst opgeleverd. In de derde set speelden we allebei goed en was het bikkelen tot het einde. Gelukkig viel het kwartje aan mijn kant."

"Ik stond meteen al twee breaks achter, dus was het voor mij zaak om beter in de wedstrijd te komen. Ik heb even met Johan (Van Herck, bondscoach, red.) gebabbeld en we hebben bekeken hoe ik het moest aanpakken om comfortabel te worden in de partij."

Na een razend spannende tiebreak in set drie tegen Kwon Soonwoo, zorgde Zizou Bergs vandaag voor de eerste Belgische zege tegen Zuid-Korea. "Het was een wedstrijd met heel veel momentum-shifts", reageerde Bergs.

"Na dubbelspel nog twee kansen om het af te maken"

"Ik denk nog niet dat zij al in deze positie hebben gestaan in de Daviscup. Dat is voor hen ook zalig. En als het in het dubbel nog niet lukt, hebben we nog twee wedstrijden om het daarna in af te maken. We gaan er met volle energie en volle focus in."

"In het verleden is dat vaak wat tegengevallen, maar het was een proces voor mij waarin ik moest groeien. Dit is een overwinning die ik nodig had om te kunnen tonen dat ook ik een Mister Daviscup kan worden."

De zege tegen het nummer 61 van de wereld is voorlopig de grootste zege van Bergs voor het Belgische team. Eentje die veel betekent voor hem. "Die drang om het goed te doen in de Daviscup was bij mij altijd hoog", luidt het.

"Mijn zege was voor bondscoach Johan Van Herck"

In de tenniszaal in Seoel was was het wel klappertanden voor de spelers. "In het begin was het echt koud aan de benen en de handen. Maar naargelang de dag vorderde viel het beter mee. Er was aanvankelijk ook geen chauffage, die hebben ze nu wel geïnstalleerd."





Johan Van Herck kondigde nog maar pas aan dat hij na dit seizoen stopt als bondscoach. Speelt dat mee in de hoofden bij de Belgen? "Zeker weten. Ook met Johan was het aanvankelijk even zoeken naar die eenheid binnen de ploeg, maar vandaag voel je echt dat we één team zijn."

"We hebben allemaal hetzelfde doel en dezelfde gedachten. Daarom vind ik het ook echt jammer dat dit het laatste jaar is met hem, al kan ons dat nu ook wel een boost geven. Mijn zege vandaag was alvast voor hem."