Het geloof groeit bij de kandidaten voor brons: "Er zijn kansen om iets te proberen"

Iedereen gaat uit van een onderonsje tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel zondag in Hoogerheide. Dat betekent dat voor alle andere deelnemers brons het hoogst haalbare is. Of zien de grootste Belgische kanshebbers voor plek 3 dat anders?

Eli Iserbyt: "Langer meegaan dan de voorbije weken"

Als vroege vogel ging Eli Iserbyt vanochtend een kijkje nemen op de WK-omloop. "Mooi, lastig en supersnel", waren de kernwoorden na zijn inspectie. "We zullen een gemiddelde van 30 km/u halen. Dat is heel snel voor een cross. Dat maakt het extra interessant en spannend voor zondag." Wat bedoelt Iserbyt daar dan mee? "Misschien is er een mogelijkheid voor mannen om iets langer mee te gaan dan de voorbije weken." "Misschien wordt er dan iemand nerveus en kan er iets gebeuren. Dit parcours biedt mogelijkheden voor net iets minder sterke renners."

Is dit nu een omloop voor Wout van Aert of Mathieu van der Poel? "Ik vind het moeilijk." "Het is niet gemaakt voor Mathieu, want er zijn geen korte bochten en het is geen intervalcross. De finale is wel iets voor hem." Daar spelen de balken een rol. "Ze liggen op een minuut van de finish. Om dan nog in zijn wiel te geraken, is heel moeilijk. Hij heeft er een voordeel, maar iedereen weet dat. We moeten er sneller zijn dan hij." "Het is heel moeilijk om hier iemand te lossen en ik denk dat ze hopen op een koninklijke sprint", besluit de West-Vlaming. "Zelf hoop ik op het podium en ik heb er voor gewerkt."

Michael Vanthourenhout: "Er liggen kansen om iets te proberen"

Met een Belgische en Europese trui hoeft er eigenlijk niets meer voor Michael Vanthourenhout. "Dat ik de meest ontspannen renner ben? Ik heb nooit veel last van stress, maar ik kan met een gerust gevoel toeleven naar dit WK." "In de eerste helft zal het heel moeilijk zijn om verschillen te maken", is zijn tactische inschatting. "Er liggen kansen voor ons om iets te proberen." "Zolang we meekunnen, is dat ook goed voor Wout. Ik zal niet zeggen dat er dan paniek zal zijn bij Mathieu, maar we laten dan zien dat we er met een plan zijn." "Op dit parcours is de eerste of de tweede positie ideaal. Die moeten we aan Wout geven en dan moeten we aansluiten. Zo moet ook Mathieu knokken en daar kruipt veel energie in."

Zegt Vanthourenhout dat er eigenlijk meer haalbaar is dan die 3e plaats? "Moeilijk", tempert hij. "Die aanval van Mathieu in Besançon was alleszins indrukwekkend. Hopelijk wordt het spannend en kunnen we om 16 u afsluiten met een Belgische titel." Met Laurens Sweeck lijken de plooien gladgestreken na het BK. "We hebben er niet echt over gepraat, maar we gaan gewoon verder. We komen niet bij elkaar over de vloer, maar praten over de cross lukt wel."

Laurens Sweeck: "Met een druppel regen kan het enorm glad worden"