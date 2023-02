Antwerp krijgt mildere schorsing: Calvin Stengs moet niet 4, maar 3 matchen toekijken

Drie speeldagen schorsing en 3.500 euro boete. Het uiteindelijke oordeel voor de zaak Stengs, die afgelopen zondag een slag uitdeelde richting Amadou Diawara.

Stengs was na een afgebroken aanval van Anderlecht in de 63e minuut in duel gekomen met Diawara, die hem opzichtig ophield terwijl de bal niet speelbaar was, om een mogelijke counter te verhinderen.

De Nederlandse middenvelder reageerde met een slaande, zwaaiende beweging, en raakte zo half het lichaam van Diawara. In eerste aanleg goed voor vier matchen schorsing.

De Raad oordeelde dat zowel Stengs als Diawara handelingen uitvoerden die niet op een voetbalveld thuishoren. Het legde Stengs wel een lichtere straf op dan het Comité eerder deed, in lijn met de straf die het Bondsparket had voorgesteld.

Dat Stengs zich excuseerde na de feiten en een gunstig strafblad had, speelde mee in de beslissing van de Raad. Maar de Nederlander mist zo de duels tegen Club Brugge (5 feb), KRC Genk (12 feb) en Eupen (18 feb).