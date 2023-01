Calvin Stengs krijgt 4 matchen effectieve schorsing voor slag aan Diawara

Calvin Stengs kreeg afgelopen zondag rood voor een slag in de richting van Amadou Diawara (RSC Anderlecht).

Stengs was na een afgebroken aanval van Anderlecht in de 63e minuut in duel gekomen met Diawara, die hem opzichtig ophield terwijl de bal niet speelbaar was, om Stengs uit een mogelijke counter te houden. De Nederlandse middenvelder reageerde met een slaande, zwaaiende beweging, en raakte zo half het lichaam van Diawara.

In de motivatie van de beslissing laat het Comité optekenen dat Stengs een duidelijke vrijwillige en onnatuurlijke slag uitdeelde met zijn rechtervuist. Dat Stengs de beweging zou gemaakt hebben om zich te ontdoen van Diawara was volgens het Comité zeker niet juist.

Diawara kon ontsnappen aan het geweld van de beweging, maar volgens het Comité had Stengs zijn fysieke integriteit in gevaar kunnen brengen met het "gewelddadige gebaar".

Bij Antwerp konden ze leven met de rode kaart, maar niet met de 3 (uiteindelijk 4) speeldagen schorsing. Volgens Stengs en zijn raadsheer was het gewoon een poging om zich vrij te maken. Met vertraagde beelden toonden ze ook aan hoe Diawara Stengs eerst 2 keer aan de keel/kin had geraakt, iets wat ref Erik Lambrechts op de zitting toegaf.

Antwerp en Stengs kunnen nog steeds in beroep gaan tegen de beslissing. In dat geval komt de zaak vrijdag voor de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal en mag Stengs aantreden in de topper tegen Club Brugge op zondag.