Janssen en Alderweireld vinden Dudenpark "niet van deze tijd", Union prikt terug

Het was balen voor Antwerp na de 1-0 in de 85e minuut. "Dit was een match om op 0-0 te eindigen", gaf Toby Alderweireld meteen na de partij mee. Hij wees wel meteen naar de ref. "Die was niet op niveau, Union speelde met 12 tegen 11."

Op de vraag waarom het zo moeilijk scoren is in Union, verwees de Rode Duivel naar de randvoorwaarden in het Dudenpark: "Het is hier lastig. Je hebt hier verschrikkelijke omstandigheden: het veld is slecht, de kleedkamers zijn slecht. Het is traditioneel, maar niet meer van deze tijd, denk ik."



Ploegmaat Vincent Janssen deelt die mening. "Het is niet het mooiste stadion, het is niet de mooiste kleedkamer en het is niet het leukste team om tegen te spelen", antwoordde de Nederlandse spits op de vraag of hij graag op Union speelt.



"Maar dat is voetbal, het hoort erbij. We moeten dit gewoon accepteren. Soms sta je er wel van te kijken hoe het nog mogelijk is op het hoogste niveau in België dat je zulke kleedkamers hebt of zo'n slecht veld. Dat vind ik soms raar, maar het is zoals het is. Daar moet je mee om kunnen gaan."