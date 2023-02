BEKIJK: Gareth Bale tovert (of heeft veel geluk) bij zijn "debuut" op de PGA Tour

Op het Pro Am-toernooi van Pebble Beach wordt elke topgolfer gekoppeld aan een beroemdheid. Zo doen dit jaar onder meer acteur Bill Murray en NFL-quarterback Aaron Rodgers mee.



Maar veel aandacht ging op de eerste dag ook naar Gareth Bale, die nog geen maand geleden besliste om er op 33-jarige leeftijd een punt achter te zetten als voetballer.



In zijn periode bij Real Madrid werd de aanvaller regelmatig verweten dat hij liever op de golfbaan stond dan op het voetbalveld. Bale poseerde zelfs ooit bij een Welshe vlag met het opschrift: Wales Golf Madrid - in that order (in die volgorde).



Op Pebble Beach kon Bale bewijzen dat al die uren op de golfbaan geen weggesmeten tijd waren. Hij mocht samenspelen met de Amerikaan Joseph Bramlett en op 3 holes was zijn score beter dan de professional (de beste score van een van beide spelers per hole wordt geteld), zodat ze binnenkwamen in een respectabele -7 (65 slagen).



De meeste opzien baarde Bale toen hij een bal vanuit de goot naast het wandelpad met enkele hupjes perfect op de green kreeg. Een vleugje genie of toch gewoon geluk?