Kansas City Chiefs (Mahomes) en Philadelphia Eagles (Sanders) strijden om Super Bowl LVII

De Chiefs wonnen de finale van de American Football Conference (AFC) na een thriller tegen de Cincinnati Bengals met 23-20, de Eagles die van de National Football Conference (NFC) vlot tegen de San Francisco 49ers met 31-7.



Kansas City, dat in 2020 de NFL-titel pakte ten koste van de 49ers en in 2021 de runner-up werd tegen Tampa Bay, speelt zijn derde Super Bowl in 4 jaar.



Het scheelde niet veel of de Bengals hadden een 2e finale op een rij gehaald, die ze vorig jaar verloren van de Los Angeles Rams.



Drie seconden: zoveel tijd was er nog over toen Harrison Butker de bal tussen de palen trapte, anders was de partij in verlengingen gegaan.