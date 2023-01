"Je ziet bij de spelers van Club Brugge dingen die je nooit eerder hebt gezien: zo krampachtig"

De kop is eraf voor Scott Parker, maar na zijn eerste competitiezege als trainer van Club Brugge is er geen hoerastemming. Analist Gert Verheyen was niet onder de indruk van wat de kampioen bij Essevee liet zien. Integendeel.

Francky Dury, ex-coach van Zulte Waregem, zag hoe zijn Essevee zondag met 1-2 verloor van Club Brugge. "Club heeft me wel ontgoocheld. Ik zag weinig structuur en veel twijfel in de opbouw", zei Dury over de bezoekers aan de Gaverbeek. "Ze eindigden met 2 andere centrale verdedigers dan de jongens in de basis: dat toont aan dat je zoekt", interpreteerde hij. Gert Verheyen knikte instemmend. "Twijfel is het woord: er is ongelofelijk veel twijfel bij Club Brugge." "Er zijn een paar spelers, om niet te zeggen alle spelers, waarvan je dingen ziet die je nooit eerder gezien hebt. Het gaat zo krampachtig."

Als het individuele niveau van de spelers slechts dat is, dan moet je niet denken aan zaken op tactisch gebied. Dat gaat gewoon niet. Gert Verheyen over Club Brugge

"Als het individuele niveau van de spelers slechts dat is, dan moet je niet denken aan zaken op tactisch gebied. Dat gaat gewoon niet, omdat ze niet in staat zijn om die ballen goed te verwerken." "Er zit veel te veel afval in. Onyedika is daar een exponent van. Als je die zag spelen in het begin van het seizoen en als je hem nu ziet krasselen: dat is onverklaarbaar." "Ook Clinton Mata is onherkenbaar. Zijn enkelblessure zal er voor iets tussen zitten, maar als je echt pijn hebt, dan speel je niet. Dat is dan ook geen geldig excuus."

"Parker kwam en Jaremtsjoek moest spelen: dat lag er vingerdik op"

"In het discours van Scott Parker hoor je dat ook wel", haalde Verheyen nog aan. "Ik denk dat hij ook wel een beetje schrikt van wat het maar is op dit moment." "Die spelers worden dat gewaar, want hij is best streng in zijn beoordelingen. Je begint daardoor waarschijnlijk nog meer te twijfelen, want je beantwoordt niet aan de eisen van je nieuwe trainer." Ook de status van Roman Jaremtsjoek kwam aan bod. De dure vogel rendeert maar niet in het Brugse shirt, ook al krijgt hij veel kansen onder Parker. "Het is overduidelijk geweest: Parker kwam en Jaremtsjoek moest weer spelen. Dat lag er vingerdik op." "Je vertelt mij niet dat er aan tafel niet gezegd is: hij heeft 16 miljoen euro gekocht, hij zou beter spelen." "Iemand als Ferran Jutgla voelt dat ook. Hem ben je dan ook kwijt en op den duur heb je nog weinig jongens die vertrouwen hebben."