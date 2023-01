"Bosz en Tedesco zijn mannen met een voetbalvisie: ze willen iets neerzetten"

Bij de vacature van Technisch Directeur lijkt de naam al halfjes met inkt ingevuld: Frank Vercauteren wordt nadrukkelijk geciteerd.

"Een goeie keuze", opperde Francky Dury in Extra Time. Dury was zelf nog een vijftal maanden TD bij de KBVB.

"Hij weet waar het over gaat en zo simpel is het niet met alle geledingen. Roberto Martinez heeft dat pad al geëffend, ik hoop dat hij zijn weg daar in vindt."

Is het vreemd dat er tegelijk een TD en bondscoach wordt gezocht? Moet de TD niet zelf zoeken?

"Ja, het is apart, een beetje speciaal", oordeelde Dury. Gert Verheyen: "Misschien is hij achter de schermen al bezig?"

