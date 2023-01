Geschiedenis herhaalt zich in Saudi-Arabië: weer geen punten voor Vandoorne, Wehrlein wint

Stoffel Vandoorne lijkt na amper 3 races in het Formule E-kampioenschap een nieuwe wereldtitel op zijn buik te mogen schrijven. Omdat zijn team Mercedes besliste de stekker eruit te trekken, zocht Vandoorne zijn heil bij Penske. Maar hun auto is gewoon niet competitief genoeg.



Dat bleek ook in Saudi-Arabië: gisteren kon Vandoorne vanuit een geslagen positie net niet binnen de punten rijden, vandaag was niet veel beter.



Nochtans zag het er in de laatste ronden goed uit. Vandoorne reed op de 8e plaats (ook zijn startpositie) en had nog opmerkelijk meer power in zijn batterijen in vergelijking met zijn concurrenten. Alleen zou de Belg die krachtbron nooit helemaal kunnen aanspreken. Uiteindelijk zakte hij nog terug naar de 11e plaats, opnieuw buiten de punten dus.



De strijd om de zege ging opnieuw tussen de Avalanche van Jake Dennis en de Porsche van Pascal Wehrlein. Net als gisteren was het die laatste die aan het langste eind trok. Hij neemt ook de leiding van Dennis over in het WK.