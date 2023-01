Waarom Dortmund nu al doorduwt voor Duranville: scouting, speeltijd en centen

"Zulke spelers moeten langer wachten om aan de bak te komen bij pakweg Real Madrid. Bij Dortmund ontbreekt een garantie, maar de kans is wel groter."

"Als ze goed zijn, dan krijgen die jonge talenten bij Dortmund ook speelkansen. Dat is het voordeel van een club die net onder de absolute Europese top kampeert."

"Enkele topclubs proberen dat model te kopiëren, maar nog geen enkele club van het hoogste niveau is daar echt in geslaagd. Daar zijn ook enkele redenen voor."

Als ze goed zijn, dan krijgen zulke jonge talenten bij Dortmund ook speelkansen. Dat is het voordeel van een club die net onder de absolute Europese top kampeert.

"En Bayern München ging in zee met Markus Pilawa. Zo schuift het toch telkens weer op naar die topteams."

"Sven Mislintat werd aangetrokken door Arsenal, maar zijn rol als sportief directeur was ginds geen succes."

"Ze hebben heel veel goeie mensen in dienst. Hun chef scouting wordt dan ook geregeld weggeplukt."

"Dat is ook dankzij het immense en kwalitatieve scoutingsapparaat van Dortmund. Het is geen geheim hoe ze dat doen."

Het lijstje met goudklompjes die met jeugdpuistjes werden verleid en vliegensvlug zijn doorgebroken, is indrukwekkend.

"Meestal verkopen ze zulke jongens voor het viervoudige"

"Maar het lijstje van topdeals is wel héél groot en wat opvalt: meestal verkopen ze die jongens later voor een viervoud van het oorspronkelijke bedrag."

"Let wel: er kan al eens een mislukking gebeuren. Niet elke aankoop is al geslaagd geweest."

"In vergelijking met de Belgische toppers gaat het om andere cijfers. Dortmund kan het zich nu eenmaal veroorloven om 20 miljoen neer te tellen voor een 16- of 17-jarige."

Speelminuten en een uitmuntende scouting dus, maar er is meer. Zoals altijd draait het om centjes.

"In een ideale voetbalwereld blijven zulke talenten nog wat langer bij die subtoppers, maar als je echt goed bent..."

"Zodra een goudhaantje als Bellingham zich echt ontwikkelt, vliegt hij weg. Dat is mooi, maar anderzijds ook frustrerend."

Er is dus een flinke spaarpot die zulke investeringen rechtvaardigt. "Dat is slim gewerkt als subtopper, maar het zegt ook nog altijd iets over de verhoudingen in het Europese voetbal: de kloof met pakweg de top 8 is er nog steeds."

"Ik denk niet dat we hem snel veel in actie zullen zien"

De gedachtegang van Borussia Dortmund is duidelijk, maar zegt dat ook iets over de slaagkansen van Julien Duranville? Mogen we op korte termijn al iets verwachten?

"Je leest dat ze hem snel willen integreren in de A-ploeg, maar je leest net zo goed dat ze hem tijd geven."

"Het is dus niet zo dat we hem voor de rest van het seizoen in de eerste ploeg zullen zien. Het zal zoals bij zijn voorgangers zijn: eerst meedoen met de jeugd."

"Ik denk niet dat we Duranville snel veel zullen zien, al speelt Dortmund (5e in de Bundesliga) helemaal niet goed op dit moment. Dat verhoogt dan weer de kansen."

Een transfer als Duranville blijft alleszins onder de radar in Duitsland. "Het staat in de gespecialiseerde pers, maar voor hen is het geen toptransfer."

"Men spreekt wel over een groot talent, maar het zal pas nieuws worden als hij presteert. Nu is het nog heel bescheiden."

"Voor alle duidelijkheid: over de 16-jarige Jadon Sancho werd bij zijn komst ook niet veel gezegd. Dat is op dat moment gewoon nog te vroeg."