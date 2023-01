Nederlandse tegenstanders over de Red Lions: "Zij zijn van een ander kaliber"

Nederland maakte een gedaantewissel door voor dit WK. Maar liefst 11 nieuwe, jonge en dus onervaren talenten kwamen erbij, aangevuld met een nieuwe staf. Het houdt hen niet tegen van successen te boeken op dit toernooi: ze scoorden al 27 keer en in de kwartfinale ging Zuid-Korea vlot met 5-1 voor de bijl. De spelers genieten van de verse wind die door de ploeg waait: "Het frisse spat ervan af, iedereen is gretig en doet zijn stinkende best", merkt middenvelder Seve van Ass op. Ook coach Delmee zwaait met de loftrompet: "Ik ben heel trots hoe ze zich ontwikkelen en hoe ze het nieuwe gezicht van het Nederlandse hockey aan het worden zijn."

"Het verschil met de selectie in Tokio is dat we jongens hebben die er geen 100 procent, maar 120 procent voor gaan. Dat is het schuilende gevaar als je al langer op topniveau draait, dat je sneller tevreden bent."



Maar aanvoerder Thierry Brinkman waarschuwt dat het jeugdig enthousiasme, naast dé troef, ook een valkuil kan zijn: "Een slippertje kan je tegenstander verrassen en ons aanvallend iets opleveren, maar ook jezelf verrassen en dus verdedigend iets kosten. Daar zijn we ons van bewust."



Al ziet bondscoach Delmee vooral nog een voordeel: "In snelheid hebben we een streepje voor op de Belgen, we zullen ons wel moeten wapenen tegen hun automatismen, ervaring en power."