EK kunstschaatsen start met 2 Belgen, Loena Hendrickx is topfavoriete: "Europees steekt ze erboven uit"

"Loena is the one to beat", staat er in diverse media te lezen.

"Daardoor leef je toch iets anders naar die wedstrijd toe. Vooral mentaal dan. We weten dat als ze twee goede küren neerzet, het moeilijk wordt om haar te verslaan."



Ook Loena zelf legde begin deze maand de lat niet lager voor zichzelf: "Ik ga vol voor de gouden medaille", zei ze toen. Al blijft het ook voor Jorik afwachten wat de dag zelf brengt.



"Toch weten we dat je elke kür vanaf 0 herbegint, het is telkens erop of eronder. Ze moet gewoon haar ding doen, goed presteren en hopen dat we de favorietenrol kunnen inlossen."



Het bewijst wel dat Loena zowel mentaal, als fysiek gegroeid is: "Ze is matuurder en veel zelfzekerder geworden. Ze staat er nu echt en doet haar ding. Die positieve evolutie zien we ook terug in de waarderingen van de jury."



Samen groeit het nog altijd jonge team - Loena is 23 jaar, Jorik 30 - naar ongekende hoogtes: "We staan nog altijd met beide voeten op de grond. Enkel hard werken wordt beloond met resultaten en dat is de core van onze samenwerking."