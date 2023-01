Kortere koersen bij de vrouwen? "UCI dacht vroeger dat we dan niet zouden kunnen plassen"

Een van de Sporza-surfers legde analisten Marijn de Vries en Ine Beyen een pertinente vraag voor: een marathon is voor vrouwen én mannen 42 kilometer, maar waarom zijn vrouwenkoersen nog altijd duidelijk korter dan die bij de mannen? "Dat heeft te maken met de historie van de koers", begon ex-renster De Vries haar uitleg tijdens Velofollies afgelopen weekend. "In de atletieksport worden mannen en vrouwen al langer min of meer gelijkwaardig behandeld, in de wielersport werden vrouwen langer kleiner gehouden." "Ik ben zelf 7 jaar gestopt en vrouwenkoersen hadden toen een maximale afstand van 130 à 135 kilometer." "Er werd toen gezegd dat de UCI, dat de regels opstelt, oordeelde dat vrouwen anders onderweg zouden moeten plassen en dat ze dat niet konden." "Dat kan natuurlijk wél en de lengte van een koers is inmiddels opgetrokken tot pakweg 165 kilometer. In de Tour was er zelfs een etappe tot 180 kilometer." "Ik vind dat vrouwen dezelfde afstand als de mannen aankunnen. Je zou je ook kunnen afvragen of de mannenkoersen niet wat korter moeten worden om ze interessant te houden? De vrouwenkoers is nu zo professioneel: ik zie geen reden waarom het niet zou kunnen."

"Hoeven beide kampen wel naar elkaar toe te groeien?", vroeg Ine Beyen zich af. "In elke sport zijn er verschillen. Kijk maar naar de duur van een tennismatch en de gewonnen sets." "Wedstrijden mogen langer worden en het is ook toegestaan in de WorldTour. Ja, de vrouwen kunnen dat aan, maar de top moet breed genoeg zijn, want anders krijg je een nog grotere discrepantie tussen de ploegen in het peloton." "Gelukkig zetten veel ploegen tegenwoordig in op een piramidestructuur met een U23-afdeling. Dat is een heel belangrijke stap." (lees voort onder de video)

Ine Beyen maakt het bruggetje naar iets wat ze zelf als "een pijnpunt" aanduidt. Het vrouwenwielrennen wordt met de dag professioneler, maar er zijn ook groeipijnen en kinderziektes. "Er zijn nu minimumlonen en dat salaris stijgt elk jaar (32.102 euro in 2023). Er is ook een minimumloon voor neoprofs (26.849 euro), een nieuwe categorie die is ingevoerd. Dat is een vereiste, net als zwangerschapsverlof." "Maar wie de WorldTour-kalender bekijkt, bemerkt dat er heel veel koersen zijn. De 15 WT-teams moeten er altijd aan de start staan, maar vaak hebben ze maar een 15-tal rensters onder contract." "Dat is gevaarlijk, want ze moeten het startveld telkens gevuld krijgen. Je moet dus voldoende grote ploegen kunnen creëren."

De aanpassingen van de kalender - met een langere Vuelta nu begin mei - lijkt ook niet meteen te helpen. "Ik vind het op dat vlak een raar seizoen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, ook met het WK dat meteen na de Tour volgt." "Voor Lotte Kopecky is het een heel groot voordeel dat het WK op de weg en het WK op de piste elkaar opvolgen tijdens dat Super WK in Glasgow in augustus, maar ik weet niet of het voor Lotte verstandig is om de Tour en het WK te combineren. Misschien moet ze voor de Giro en het WK gaan." (lees voort en bekijk de vrouwenkalender onderaan)

