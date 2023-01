Koningin van Kronplatz! Dag na record doet Mikaela Shiffrin er nog schepje bovenop

Dinsdag kroonde Mikaela Shiffrin zich al tot meest succesvolle skiester uit de geschiedenis van de Wereldbeker door een 83e zege te boeken. Een dag later deed ze er meteen een 84e zege bij.

En dat meer dan tien jaar na haar eerste WB-zege, die ze behaalde in december 2012 in een slalom in het Zweedse Are.

Woensdag was Shiffrin opnieuw de snelste tijdens de reuzenslalom op de Kronplatz. De 27-jarige Amerikaanse haalde het in 2'03"28 voor de Noorse Ragnhild Mowinckel en de Zweedse Sara Hector.

Voor Shiffrin was het woensdag de tiende Wereldbekerzege van het seizoen. In de tussenstand van de Wereldbeker reuzenslalom blijft Shiffrin na acht van de tien manches aan de leiding met 600 punten. De Zwitserse Lara Gut-Behrami (482 ptn), die woensdag vijfde werd, volgt op 118 punten.

Shiffrin verstevigt tegelijk haar eerste plaats in de algemene Wereldbeker met 1517 punten en lijkt daarin, na 26 van de 39 races, goed op weg naar een vijfde grote kristallen bol. Ook hier is Lara Gut-Behrami (906 ptn) haar eerste achtervolgster.