Mikaela Shiffrin schrijft geschiedenis met 83e Wereldbekerzege

De 27-jarige Mikaela Shiffrin had 2 weken geleden in Kransjka Gora (Svn) al het record van Lindsey Vonn geëvenaard. Vonn pakte in haar carrière 82 overwinningen in de Wereldbeker, Shiffrin knalde dinsdag naar haar 83e zege.

Na de eerste run op de reuzenslalom in het Italiaanse Kronplatz had Shiffrin al een nipte voorsprong op Lara Gut-Behrami.

De Zwitserse stak met een geweldige 2e run haar hand uit naar de overwinning, maar ook Shiffrin toonde haar klasse. De Amerikaanse was foutloos en won uiteindelijk met bijna een halve seconde verschil.

Dankzij haar zege neemt Shiffrin niet alleen het record over van Lindsey Vonn, maar wordt ze ook de nieuwe leider in de WB reuzenslalom. In de algemene Wereldbeker staat de Amerikaanse ook onbedreigd aan de leiding.

"Ik weet niet goed wat ik op dit moment moet zeggen", vertelde een geëmotioneerde Shiffrin in een eerste reactie. De Amerikaanse vedette gooide wel met een bloemetje naar de organisatoren van de wedstrijd.

"Dit zijn de beste omstandigheden die we dit seizoen voor een wedstrijd al hebben gekend. Het was een plezier om hier te skiën."