Dirk Gerlo wikt en weegt 1e WK handbal van Red Wolves: "Doel bereikt, maar zure nasmaak"

Voor de Red Wolves zit het WK handbal erop. In onze podcast De Tribune maakt handbalcommentator Dirk Gerlo de balans op van de eerste deelname van de Belgische mannen aan het WK. "Het heeft iets losgemaakt, maar hard blijven werken en blijven investeren is de boodschap", klinkt het.

Eén overwinning en 5 nederlagen: dat is de balans van de eerste deelname van de Red Wolves aan het WK handbal. De Belgische mannen slaagden wel in hun doelstelling om de 2e ronde te bereiken. Toch meent Dirk Gerlo dat er geen tevredenheid zal zijn. "Het klopt dat het doel bereikt werd, maar als je ziet hoe de wedstrijden tegen Bahrein en de VS uit handen zijn gegeven, dan is er geen surplus gekomen die er wel geweest was, mochten ze die matchen gewonnen hebben. Dat zal toch zorgen voor een wrange nasmaak", meent Gerlo. "Als je wint tegen Bahrein en ook in die laatste match tegen de VS, dan heb je een totaal andere dynamiek die er nu niet is. Met een zege tegen de Amerikanen had je het toernooi met een goed gevoel kunnen verlaten. Dan had je het momentum voor de EK-kwalificatieduels die er al over 6 weken aankomen."

Met het halen van de 2e ronde werd het doel bereikt, maar toch zal er een zure nasmaak zijn. Dirk Gerlo

Hoe hebben de Wolves zich geweerd op dit WK? "Tegen toplanden als Denemarken, Egypte of Kroatië hebben ze wel getoond dat ze attractief handbal kunnen spelen", vindt Gerlo. "Tegelijk zag je ook dat die kloof er nog altijd is, ook al is er stevig gewerkt de voorbije maanden. Er is nog altijd een gebrek aan extra kilo's, aan kracht in verdediging, aan doorzettingsvermogen om tot het gaatje te willen gaan." "Dit WK was voor de Red Wolves een leerschool. Soms was er wat te veel respect voor de reputatie van de tegenstander. Dat leidt dan tot wat te weinig agressiviteit. Je zag ook dat andere ploegen meer automatismen en ervaring hebben. Die landen trainen ook al jarenlang samen."

Spelverdeler Tom Robyns.

"Dit WK heeft wel iets losgemaakt"

Voor de Red Wolves was dit WK een eerste kennismaking met het allerhoogste niveau. Hoe ziet de nabije toekomst eruit voor dit team en voor het Belgische handbal in het algemeen? "Deze ploeg was een mix van jong talent en ervaring. Op dit moment zal de zure nasmaak nog overheersen, maar over een paar weken dringt misschien het besef door dat er in de toekomst toch iets mogelijk is", denkt Dirk Gerlo. "Dit WK heeft wel iets losgemaakt. Ook internationaal is er waardering voor de Red Wolves. Vergeet niet dat België van alle 32 deelnemers het team was met het allerkleinste budget. Toch was er bij de toplanden lof voor het spel en de creativiteit van de Belgen."

Spelers worden nu gestimuleerd om de stap naar het buitenland te zetten. Voor sommige jongens is dit WK een uitstalraam geweest. Dirk Gerlo

"Ook in de kleine handbalgemeenschap in België heeft dit WK wel voor een boost gezorgd", weet Gerlo. "De wedstrijden werden in de clubs op groot scherm getoond en de jonge spelertjes hebben nu ook rolmodellen om naar op te kijken. Handbal is een wat anonieme sport, maar heeft nu aandacht gekregen." "Ook voor de spelers zelf is dit toernooi een stimulans geweest. Zij hebben nu kunnen proeven van het niveau en willen dit nog meer meemaken. Dat zal hen motiveren om de stap naar het buitenland te zetten. Voor sommige spelers is dit WK echt een uitstalraam geweest." "Daarnaast heeft ook de Internationale Handbalfederatie IHF het potentieel van het Belgische handbal ontdekt. Er zullen een paar initiatieven komen om het Belgische handbal op lange termijn te ondersteunen. Ook op die manier heeft dit WK dus wel iets losgemaakt."

Topscorer Raphael Kötters.

"Hard blijven werken en investeren is de boodschap"

Het volgende concrete doel voor de Red Wolves zijn de EK-kwalificatiematchen tegen Griekenland, 2 wedstrijden die absoluut gewonnen moeten worden. Hoe kunnen de Belgen ervoor zorgen dat het WK geen eenmalige uitschieter blijft? "Heel hard werken is de boodschap", trapt Dirk Gerlo een open deur in, al meent onze handbalcommentator ook dat er meer financiële middelen zullen moeten komen. "Uit de privé en van de overheden", klinkt het. "Ik hoor dat er gesprekken zijn met het BOIC en de Nationale Loterij. Bij Sport Vlaanderen blijft het voorlopig stil. Die nederlagen tegen Bahrein en de VS zullen ook niet geholpen hebben." "Langetermijnpolitiek loont wel. De kern van dit WK is de laatste generatie die heeft kunnen genieten van de topsportschool. Als die had kunnen blijven bestaan, was er misschien een betere doorstroming geweest." "Clubs moeten durven om te blijven investeren. Alle Red Wolves zijn nu in eigen land opgeleid. Hard werken en blijven investeren. En de confrontaties met de absolute toplanden blijven opzoeken. Dat is wat er moet gebeuren."

Beluister de hele aflevering van De Tribune