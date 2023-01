Thomas Henry, ex-OHL en gelinkt aan Anderlecht, loopt zware kruisbandblessure op

Thomas Henry is geen onbekende in het Belgisch voetbal. De grote Franse spits speelde in het verleden voor Tubeke en OHL. Vooral aan Den Dreef maakte Henry furore. De Fransman scoorde voor OHL 45 keer in 79 wedstrijden.

In 2021 trok Henry naar Venezia in de Serie A. Daar was hij in zijn eerste seizoen meteen goed voor 9 goals. Het leverde hem afgelopen zomer een transfer op naar Hellas Verona, maar daar kon Henry tot dusver geen gensters slaan.

Afgelopen weekend zat Henry tegen Lecce opnieuw op de bank, maar bij een 2-0-voorsprong voor Verona mocht de Fransman tien minuten voor tijd invallen. In de extra tijd sloeg het noodlot toe voor Henry: hij blesseerde zich en verliet in tranen het veld.

Het verdict is niet mals. Henry heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd en staat wellicht een half jaar aan de kant. Nieuws waar ze in Anderlecht niet blij mee zullen zijn.

De voorbije week werd Henry immers nadrukkelijk gelinkt aan RSCA, om het spitsenprobleem in het Astridpark op te lossen. De Brusselaars zijn na het vertrek van Fabio Silva dringend op zoek naar extra scorend vermogen. Henry leek een ideale (huur)oplossing, maar die piste moeten Fredberg en co. dus schrappen.