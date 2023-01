Philippe Gilbert: "Arnaud De Lie? Amstel kan over paar jaar, Luik is te zwaar"

Eerste koers, eerste zege: Arnaud De Lie was gisteren meteen op de afspraak in Spanje.

Philippe Gilbert (40) zag tijdens zijn afscheidsseizoen hoe ploegmaat De Lie vorig jaar als een kanonskogel debuteerde bij de profs.

"De druk is hoog van de ploeg, de mensen en de media, maar we moeten rustig blijven", vertelde Gilbert tijdens Velofollies over alle praatjes die nu rond De Lie worden gemaakt.

"Ik denk dat hij in staat is om de Omloop, De Panne en Waregem te winnen, koersen van 200 kilometer. Voor grote klassiekers is het misschien nog iets te vroeg."